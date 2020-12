Dpcm Natale, Conte apre alla modifica delle norme che vietano gli spostamenti tra comuni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Redazione Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe aperto a una possibile riflessione sull’opportunità di allargare le maglie sugli spostamenti tra comuni a Natale. A riferirlo è l’Ansa, che assicura di aver appreso la notizia da fonti parlamentari. Attualmente, per via del Dpcm firmato il 3 dicembre scorso, è in vigore il divieto di uscire dal comune in cui ci si trova nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con una interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra comuni. Sul tema ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 10 dicembre 2020) Redazione Il presidente del Consiglio Giuseppeavrebbe aperto a una possibile riflessione sull’opportunità dirgare le maglie suglitra. A riferirlo è l’Ansa, che assicura di aver appreso la notizia da fonti parlamentari. Attualmente, per via delfirmato il 3 dicembre scorso, è in vigore il divieto di uscire dal comune in cui ci si trova nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. La riflessione aperta da, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamentoFaq del governo, con una interpretazione estensivasituazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra. Sul tema ...

Natale da soli a casa, il premier e il Governo (per ora) mantengono il punto. ‘Congelata’ la mozione del centrodestra

