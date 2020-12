Diritti umani: Delrio, 'con Dl sicurezza rispettiamo giornata Onu' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Legalità, sicurezza, solidarietà: il #decretosicurezza consente di affrontare le migrazioni con equilibrio e rispettando i Diritti umani. Un buon modo per celebrare la giornata mondiale dei Diritti voluta dall'Onu". Lo scrive su Twitter il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Legalità,, solidarietà: il #decretoconsente di affrontare le migrazioni con equilibrio e rispettando i. Un buon modo per celebrare lamondiale deivoluta dall'Onu". Lo scrive su Twitter il capogruppo democratico alla Camera Graziano

amnestyitalia : Oggi #10dicembre celebriamo la Dichiarazione Universale dei diritti umani dal 1948. Per la prima volta, tutti indiv… - lauraboldrini : Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Il #10dicembre 1948 è approvata dall'ONU la… - ItalyMFA : #VociFarnesina #Podcast ??? L'impegno della #Farnesina per i diritti umani. Gli approfondimenti di Michela Carbonie… - codereitalia : Oggi è la #GiornataInternazionaleDirittiUmani una ricorrenza importante che coincide con il 72° anniversario dell'a… - Anna3Pellegrini : RT @lauraboldrini: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Il #10dicembre 1948 è approvata dall'ONU la Dich… -