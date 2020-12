Covid, oltre 3mila morti in Usa. Risalgono i contagi in Gb. Germania: ancora record (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo quanto ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa, riportata dal quotidiano svedese The Local, si tratta della prima volta dall'inizio della ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo quanto ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa, riportata dal quotidiano svedese The Local, si tratta della prima volta dall'inizio della ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - ilfoglio_it : Pubblicati i dati dello studio di fase 3 del vaccino anti Covid di Pfizer Biontech, condotto su oltre 43.500 partec… - LeoNoeuro : OLTRE 1.000.000 DI GUARITI Ma come diavolo avranno fatto a guarire senza vaccino?! Ma il coronavirus non era la pe… - itsfaridaE : “la MeRCEDes RIsChia A fAR tOrnARE LeWIS!”... Ma se è negativo, e il protocollo fia è stato rispettato meticolosame… -