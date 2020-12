Coronavirus, messa di Natale: tutte le restrizioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) La messa di Natale non sarà esente da restrizioni. La Cei ha reso noto che la celebrazione eucaristica avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anti Covid vigenti nel nostro territorio. La pandemia da Coronavirus ha cambiato tante cose: il nostro modo di vivere e di rapportarci con gli altri. Il virus L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladinon sarà esente da. La Cei ha reso noto che la celebrazione eucaristica avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anti Covid vigenti nel nostro territorio. La pandemia daha cambiato tante cose: il nostro modo di vivere e di rapportarci con gli altri. Il virus L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - nino_giovanni : RT @Lanf040264: #francesco mette a tacere i #negazionisti travestiti da cristiani: messa di #Natale alle 19,30. Vai #PapaFrancesco, siamo… - Pietro_Otto : RT @claudio_2022: Coronavirus, papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30. Spero che non lo segua nessuno. Cosi lui se la canta… - Castruccio64 : RT @claudio_2022: Coronavirus, papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30. Spero che non lo segua nessuno. Cosi lui se la canta… - lorenzobellocch : RT @Lanf040264: #francesco mette a tacere i #negazionisti travestiti da cristiani: messa di #Natale alle 19,30. Vai #PapaFrancesco, siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus messa Coronavirus, messa di Natale: tutte le restrizioni Inews24 Coronavirus, messa di Natale: tutte le restrizioni

La messa di Natale non sarà esente da restrizioni. La Cei ha reso noto che la celebrazione eucaristica avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anti Covid vigenti nel nostro territor ...

Coronavirus: l’Umbria investe sulla telemedicina

L’assessore regionale Coletto, ha detto che si vuole garantire la continuità della cura e dell’assistenza domiciliare in emergenza ...

Coronavirus: Regione, riprogrammazione di 2,2 milioni dal Fse per settori turismo e spettacolo colpiti da emergenza

Nello specifico 1,5 milioni di euro saranno destinati al settore Turismo, per rifinanziare le misure del Patto del Lavoro nel settore Turismo e 700mila euro ai lavoratori del comparto dello Spettacolo ...

La messa di Natale non sarà esente da restrizioni. La Cei ha reso noto che la celebrazione eucaristica avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le normative anti Covid vigenti nel nostro territor ...L’assessore regionale Coletto, ha detto che si vuole garantire la continuità della cura e dell’assistenza domiciliare in emergenza ...Nello specifico 1,5 milioni di euro saranno destinati al settore Turismo, per rifinanziare le misure del Patto del Lavoro nel settore Turismo e 700mila euro ai lavoratori del comparto dello Spettacolo ...