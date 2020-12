Camera: due deputati pugliesi ex M5S passano al Pd Paolo Lattanzio e Michele Nitti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paolo Lattanzio di Bari e Michele Nitti di Acquaviva delle Fonti, deputati che hanno lasciato il gruppo M5S, fanno parte ora del partito democratico. Ne dà notizia Graziano Delrolio, presidente del gruppo Pd della Camera. L'articolo Camera: due deputati pugliesi ex M5S passano al Pd <small class="subtitle">Paolo Lattanzio e Michele Nitti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 10 dicembre 2020)di Bari edi Acquaviva delle Fonti,che hanno lasciato il gruppo M5S, fanno parte ora del partito democratico. Ne dà notizia Graziano Delrolio, presidente del gruppo Pd della. L'articolo: dueex M5Sal Pd proviene da Noi Notizie..

