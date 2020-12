Calcio, sorteggio Europei U21 2021: Italia inserita nello stesso gruppo della Spagna. Girone impegnativo per gli azzurrini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata odierna è andato in scena il sorteggio per la fase finale degli Europei 2021 U21 di Calcio che si terranno in Ungheria e in Slovenia e per la prima volta vedrà al via 16 squadre. Una 23ª edizione cambiata nel suo format a 12 compagini, visto quanto deciso dal Comitato esecutivo della Uefa. Originariamente prevista nel giugno 2021, la rassegna continentale si svolgerà in due fasi visto il rinvio di un anno degli Europei itineranti 2020 (seniores) a causa della pandemia. Il torneo si svolgerà dal 21 al 31 marzo (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (fase a eliminazione diretta). L’ELENCO DELLE SQUADRE QUALIFICATE Le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le cinque migliori seconde raggiungeranno Ungheria ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata odierna è andato in scena ilper la fase finale degliU21 diche si terranno in Ungheria e in Slovenia e per la prima volta vedrà al via 16 squadre. Una 23ª edizione cambiata nel suo format a 12 compagini, visto quanto deciso dal Comitato esecutivoUefa. Originariamente prevista nel giugno, la rassegna continentale si svolgerà in due fasi visto il rinvio di un anno degliitineranti 2020 (seniores) a causapandemia. Il torneo si svolgerà dal 21 al 31 marzo (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno(fase a eliminazione diretta). L’ELENCO DELLE SQUADRE QUALIFICATE Le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le cinque migliori seconde raggiungeranno Ungheria ...

