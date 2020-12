(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il governo di Copenhagen alla Groenlandia: non possiamo cambiare la storia dopo 70 anni, ma ci assumiamo la responsabilità

Il governo di Copenhagen alla Groenlandia: non possiamo cambiare la storia dopo 70 anni, ma ci assumiamo la responsabilità ...Negli anni '50 un gruppo di bambini Inuit fu portato via dalla Groenlandia per fare di loro cittadini danesi "modello" ...

Bimbi inuit deportati, le scuse danesi in ritardo ...

Oggi il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha abiurato la deportazione nel 1951 di 22 bambini inuit: avevano fra i sei e i dieci anni ed erano stati portati via dalle famiglie perché...

La Danimarca si è scusata con i bambini inuit che portò ...

Helene Thiesen, una delle bambine inuit portate in Danimarca nel 1951, ha detto all’agenzia di stampa danese Ritzau di essere sollevata che le scuse siano infine arrivate: «È molto, molto...

Inuit, il dramma dei bimbi perduti Morti di gelo e ...

Inuit, il dramma dei bimbi perduti Morti di gelo e malattie in Canada Per decenni i piccoli di Nunavut e del Labrador vennero obbligati a frequentare le Residential School canadesi: adesso una...