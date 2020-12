Arrivano le Geminidi | stelle cadenti di dicembre

Leggi su wired

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (immagine: Getty Images)Siamo in pieno passaggio delle, la seconda pioggia di meteore più spettacolare dell’anno (dopo le Perseidi di agosto), sono tornate. Dal 3, infatti, siamo entrati nel periodo in cui si possono ammirare led’autunno, ma non c’è da perdersi d’animo, perché il picco nel 2020 sarà nelle notti tra 12 e 13 e tra 13 e 14. Sperando in un tempo sereno, saremo in una condizione ideale, perché la Luna sarà nuova e non interferirà con l’osservazione. Lo sciame Le, così chiamate perché originano in apparenza dalla costellazione dei Gemelli (Gemini, appunto), sono uno spettacolo astronomico che si ripete tutti gli anni a, quando il nostro pianeta attraversa la coda di detriti lasciata dall’asteroide ...