America’s Cup 2021: Luna Rossa e New Zealand in acqua per la seconda sessione di Practice Race, American Magic e Ineos restano ai box (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ad una settimana esatta dal via delle America’s Cup World Series, prosegue ad Auckland il percorso di preparazione dei team protagonisti della 36ma Coppa America di vela. Quest’oggi, nella prima mattinata italiana, si è disputata la seconda sessione di Practice Race (a due giorni di distanza dalle prime regate di prova) sempre sul campo E al largo dell’area di Bucklands Beach, ma con condizioni differenti rispetto a martedì. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si sono sfidati infatti con vento rafficato attorno ai 18-20 nodi, mentre American Magic ed Ineos Team UK hanno rinunciato alle prove per effettuare presumibilmente delle riparazioni in vista della sessione del venerdì. Da ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ad una settimana esatta dal via delleCup World Series, prosegue ad Auckland il percorso di preparazione dei team protagonisti della 36ma Coppa America di vela. Quest’oggi, nella prima mattinata italiana, si è disputata ladi(a due giorni di distanza dalle prime regate di prova) sempre sul campo E al largo dell’area di Bucklands Beach, ma con condizioni differenti rispetto a martedì.ed Emirates Team Newsi sono sfidati infatti con vento rafficato attorno ai 18-20 nodi, mentreedTeam UK hanno rinunciato alle prove per effettuare presumibilmente delle riparazioni in vista delladel venerdì. Da ...

