Allerta meteo dalla protezione civile: pioggia e raffiche di vento su tutta l’Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – All’interno della vasta circolazione depressionaria, presente su gran parte del continente europeo, si muovono diversi impulsi perturbati, responsabili del protrarsi di condizioni di instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali. In tale contesto, la formazione di un minimo al suolo tra le due isole maggiori nella prossima notte produrrà precipitazioni sparse, anche temporalesche e un deciso, seppur temporaneo, rinforzo della ventilazione, soprattutto sui settori meridionali tirrenici. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – All’interno della vasta circolazione depressionaria, presente su gran parte del continente europeo, si muovono diversi impulsi perturbati, responsabili del protrarsi di condizioni di instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali. In tale contesto, la formazione di un minimo al suolo tra le due isole maggiori nella prossima notte produrrà precipitazioni sparse, anche temporalesche e un deciso, seppur temporaneo, rinforzo della ventilazione, soprattutto sui settori meridionali tirrenici.

