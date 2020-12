Addio a Paolo Rossi | eroe timido del Mundial 1982

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – La rete che si gonfia per sei volte. E poi il sorriso e quelle braccia levate al cielo. L’immagine dei Mondiali del 1982, anzi del ‘Mundial’ giocato in Spagna e vinto dall’Italia, e’ soprattutto la sua. Quella di Paolo Rossi, micidiale attaccante d’area, maglia numero 20, quell’anno riusci’ nell’impresa incredibile di mettere insieme, nel giro di pochi mesi, il titolo mondiale, quello di capocannoniere della competizione e quello di Pallone d’Oro. Senza dimenticare, ovviamente, lo scudetto con la Juve, al 20esimo tricolore della propria storia. Oggi, a distanza di pochi giorni da Diego Maradona, che nel 1982 giocava i suoi primi Mondiali, ci ha lasciato anche lui, per un male incurabile, ad appena 64 anni. Toscano, era nato a Prato il 23 settembre del 1956, Paolo Rossi, per tutti ‘Pablito’ dai Mondiali del 1978 in Argentina, muove i primi passi, anzi calcia i primi palloni, nel Santa Lucia, formazione dell’omonima frazione di Prato. Ma e’ nel 1972, adolescente, che su di lui mette gli occhi, e le mani, la Juventus. Come si diceva una volta, ‘va a farsi le ossa’ in altre squadre e in momenti diversi della carriera, come il Vicenza, dove viene allenato da Giovan Battista Fabbri che lo trasformera’ nell’attaccante che poi e’ stato, e il Perugia, ma poi fa sempre ritorno a casa, a Torino. E con la ‘Vecchia Signora’ vincera’ 2 scudetti, una Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa dei Campioni. Nel 1980 rimane coinvolto nello scandalo scommesse nel mondo del calcio. Era il suo unico anno al Perugia, l’accusa era quella di aver truccato la sfida con l’Avellino, in cui segno’ due gol.Rossi ha sempre dichiarato di essere estraneo ai fatti ma alla fine fu squalificato per due anni.