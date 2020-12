A Uomini e Donne Gemma Galgani fa la doccia in studio

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Cheabbia perso ormai quasi ogni tipo di inibizione è evidente, visto che anon si trattiene più né nel confessare i propri sentimenti, né nel confessare altri impulsi; per esempio quelli fisici provati nei confronti di Maurizio, che per sua stessa ammissione vorrebbe conoscere “intimamente”, al punto da invitarlo a salire da lei per proseguire la serata. Ma non finisce qui, perché in una puntata che vedremo in onda a breve,darà il meglio di sé nel corso della sfilata. Interpreterà infatti la famosa scena di flash-dance nella quale la protagonista si dà al ballo più sfrenato con tanto difinale, con secchiate d’acqua che le arrivano addosso mentre si dimena su una sedia. Ebbene, dalle anticipazione che abbiamo, sappiamo che la dama di Torino ...