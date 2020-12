Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 9 dicembre: Gemma si concede, Valentina in intimità con due cavalieri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Prende al via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra un paio di settimane subirà uno stop di alcuni giorni per via delle ferie natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà nel 2021? Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Gemma Galgani cotta di Maurizio Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Primo appuntamento settimanale diPrende al via una nuova settimana di programmazione di. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra un paio di settimane subirà uno stop di alcuni giorni per via delle ferie natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà nel 2021? Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over:Galgani cotta di Maurizio Ledella puntata di oggi pomeriggio ...

