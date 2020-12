Un nuovo studio conferma: anche i Neanderthal seppellivano i morti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Anche i Neanderthal seppellivano i loro morti. La nuova conferma arriva da uno studio condotto da un gruppo internazionale di ricerca a La Ferrassie, in Francia, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Scientific Reports’. La squadra è composta da 14 ricercatori di cinque Paesi diversi: unica italiana è Sahra Talamo, docente dell’Alma Mater di Bologna e dell’Istituto Max Planck di antropologia evolutiva in Germania, esperta di datazioni al radiocarbonio dei reperti. Proprio il suo lavoro ha permesso di datare come risalente a 41.000 anni fa il corpo di un bambino di due anni ritrovato nel sito francese. I suoi resti erano stati adagiati in una fossa scavata in uno spazio preparato apposta per la sepoltura. “Si tratta di risultati sorprendenti, che aggiungono un nuovo importante tassello al puzzle per comprendere lo sviluppo di comportamenti complessi nei Neanderthaliani- spiega Talamo- questo lavoro dimostra ancora una volta l’importanza della datazione diretta dei resti umani” col radiocarbonio ad alta definizione. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Anche i Neanderthal seppellivano i loro morti. La nuova conferma arriva da uno studio condotto da un gruppo internazionale di ricerca a La Ferrassie, in Francia, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Scientific Reports’. La squadra è composta da 14 ricercatori di cinque Paesi diversi: unica italiana è Sahra Talamo, docente dell’Alma Mater di Bologna e dell’Istituto Max Planck di antropologia evolutiva in Germania, esperta di datazioni al radiocarbonio dei reperti. Proprio il suo lavoro ha permesso di datare come risalente a 41.000 anni fa il corpo di un bambino di due anni ritrovato nel sito francese. I suoi resti erano stati adagiati in una fossa scavata in uno spazio preparato apposta per la sepoltura. “Si tratta di risultati sorprendenti, che aggiungono un nuovo importante tassello al puzzle per comprendere lo sviluppo di comportamenti complessi nei Neanderthaliani- spiega Talamo- questo lavoro dimostra ancora una volta l’importanza della datazione diretta dei resti umani” col radiocarbonio ad alta definizione.

bambinogesu : Sperimentato con successo un nuovo farmaco per il trattamento degli episodi acuti e delle recidive della pericardit… - reportrai3 : @CislNazionale È stata @CislNazionale a non aderire alle nostre richieste di intervista. Da 25 anni non prevediamo… - infogiovaniroma : Se fra i programmi per l'anno che viene avete quello di imparare qualcosa di nuovo per aumentare le vostre opportun… - ruminantia_it : RT @AssAspa: Nuovo appuntamento su @ruminantia_it con la rubrica #ASPADissemination ???? Parliamo di #benessere #animale e della #salute dell… - miagmarsuren : RT @ilgiornale: Un nuovo studio cinese cambia le carte in tavola: i soggetti positivi asintomatici non sono in grado di trasmettere il viru… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo studio Un nuovo studio conferma: anche i Neanderthal seppellivano i morti - DIRE.it Dire Operatori sanitari, la sicurezza ora è il perno della formazione

Sicurezza. È questa la parola chiave nel rapporto tra personale sanitario e pazienti. Sicurezza degli operatori e ovviamente della persona assistita. La pandemia ha reso ancora ...

Fabrizio Pocci fuori il nuovo singolo "Mai abbastanza"

Scritto da Sevenpress : Mercoledì 09 Dicembre 2020 12:23 : Tags: Fabrizio Pocci "Coincidenze" è il titolo del nuovo progetto discografico di Fabrizio Pocci che contiene cinque b ...

Sicurezza. È questa la parola chiave nel rapporto tra personale sanitario e pazienti. Sicurezza degli operatori e ovviamente della persona assistita. La pandemia ha reso ancora ...Scritto da Sevenpress : Mercoledì 09 Dicembre 2020 12:23 : Tags: Fabrizio Pocci "Coincidenze" è il titolo del nuovo progetto discografico di Fabrizio Pocci che contiene cinque b ...