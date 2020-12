Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 09:10 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano rigno cresce la tensione nella maggioranza sul recovery Plan Renzi boccia il piano di Conte chiede modifiche minacciando il voto contrario non ti pensi a moltiplicare le poltrone ma non dà una mano ed occupati negozi chiusi a chi soffre afferma il leader Italia viva che chiede di convocare una sezione ad hoc dopo la legge di bilancio e poi si decide chi spende i soldi e come Tagliani è d’accordo ben venga una bicamerale spiega per trovare le soluzioni migliori top di crimini Ma la borsa sulla governance assieme ai capi missione il potere di emettere ordinanze in deroga Intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma Del Mes via libera ma in una logica di pacchetto in Italia viva ma firmerà solo dopo l’intervento di continua emergenza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano rigno cresce la tensione nella maggioranza sul recovery Plan Renzi boccia il piano di Conte chiede modifiche minacciando il voto contrario non ti pensi a moltiplicare le poltrone ma non dà una mano ed occupati negozi chiusi a chi soffre afferma il leader Italia viva che chiede di convocare una sezione ad hoc dopo la legge di bilancio e poi si decide chi spende i soldi e come Tagliani è d’accordo ben venga una bicamerale spiega per trovare le soluzioni migliori top di crimini Ma la borsa sulla governance assieme ai capi missione il potere di emettere ordinanze in deroga Intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma Del Mes via libera ma in una logica di pacchetto in Italia viva ma firmerà solo dopo l’intervento di continua emergenza ...

fanpage : ?? Ultim'ora Il Premier Conte negativo al tampone molecolare. - fanpage : 'La terza ondata è certa. L'Italia avrà il record di morti in Europa' Andrea Crisanti lancia l'allarme - sole24ore : ? Gb, ministero Salute:?vaccinazioni al via in 70 ospedali ? Federazione internazionale aziende farmaco: «Immunità… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Convocato il consiglio comunale in sessione straordinaria. I punti all'ordine… - Calab_Magnifica : Matrimoni fittizi per ottenere il permesso di soggiorno: 16 arresti -