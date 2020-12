Torino – Incidente stradale sulla Tangenziale Nord direzione Sud: due feriti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ di due feriti il bilancio di un Incidente stradale avvenuto attorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, lungo la Tangenziale Nord di Torino, in direzione sud, nel territorio di Torino, a ridosso dello svincolo per Caselle. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Torino si Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ di dueil bilancio di unavvenuto attorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, lungo ladi, insud, nel territorio di, a ridosso dello svincolo per Caselle. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della poliziadisi

MoliPietro : Torino – Incidente stradale sulla Tangenziale Nord direzione Sud: due feriti - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Gemona-Osoppo (Km 43) e A23 Svincolo Udine… - CCISS_Ministero : A23 Palmanova-Tarvisio incidente tra Svincolo Gemona-Osoppo (Km 43) e A23 Svincolo Udine Nord (Km 27) in direzion… - TrafficoA : A23 - Gemona-Udine - Coda A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio Coda di 1 km tra Gemona Osoppo e Udine Nord per incidente - TrafficoA : A23 - Gemona-Udine - Coda A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio Coda di 2 km tra Gemona Osoppo e Udine Nord per incidente -