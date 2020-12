Snowboard | le favorite per la Coppa del Mondo di parallelo Ester Ledecka ‘distratta’ dallo sci alpino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Comincia dall’Italia (in principio la prima tappa doveva essere a Bannoye, in Russia, ma è stata spostata a causa delle varie complicazioni legate al Covid-19), prima in quel di Cortina d’Ampezzo e poi in quel di Carezza, ladeldi2020-2021. Andiamo a scoprire chi saranno leper la sfera di cristallo a livello femminile. Il primo nome sulla lista non può che essere quello di. Un fenomeno assoluto delle discipline invernali, entrata nella storia per esser riuscita ad aggiudicarsi in quel di PyeongChang due ori olimpici in due specialità diverse (e sci). Proprio il fatto che sarà distratta dal più importante Circo Bianco potrebbe, com’è accaduto l’anno scorso, ...