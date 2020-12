Si esagera con avviso su allergie e vaccino Covid Pfizer: 2 casi con reazione avversa nel Regno Unito (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diventa molto importante chiarire alcuni aspetti riguardanti la notizia che arriva direttamente dal Regno Unito questo mercoledì, a proposito dell’associazione tra allergie e vaccino Covid. Dopo le prime somministrazioni che vi abbiamo riportato ieri, infatti, hanno emesso un comunicato affinché le persone che hanno una storia di reazioni allergiche “significative” attualmente non si sottopongano al vaccino Pfizer/BioNTech Covid-19. Annuncio giunto dopo che due membri del personale del NHS hanno subito reazioni allergiche. Pessima associazione tra allergie e vaccino Covid: nessun caso I due dipendenti hanno ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech martedì, il primo giorno ... Leggi su bufale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diventa molto importante chiarire alcuni aspetti riguardanti la notizia che arriva direttamente dalquesto mercoledì, a proposito dell’associazione tra. Dopo le prime somministrazioni che vi abbiamo riportato ieri, infatti, hanno emesso un comunicato affinché le persone che hanno una storia di reazioni allergiche “significative” attualmente non si sottopongano al/BioNTech-19. Annuncio giunto dopo che due membri del personale del NHS hanno subito reazioni allergiche. Pessima associazione tra: nessun caso I due dipendenti hanno ricevuto il/BioNTech martedì, il primo giorno ...

