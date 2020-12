Scoppia lo scandalo al GF Vip: pubblico minaccia di boicottare il programma (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al GF Vip è Scoppiato un vero e proprio scandalo. Il popolo della rete ha notato una strana anomalia con il risultato del televoto e chiede a Signorini di prendere seri provvedimenti a riguardo. Al GF Vip gli scandali sono all’ordine del giorno e non sono di certo una novità e priorità di questa quinta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Al GF Vip èto un vero e proprio. Il popolo della rete ha notato una strana anomalia con il risultato del televoto e chiede a Signorini di prendere seri provvedimenti a riguardo. Al GF Vip gli scandali sono all’ordine del giorno e non sono di certo una novità e priorità di questa quinta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

aurs___ : RT @CheDonnait: Scoppia lo scandalo al #GFVIP a causa dei voti tarocchi dei fan spagnoli e brasiliani. La produzione correrà ai ripari? #T… - CheDonnait : Scoppia lo scandalo al #GFVIP a causa dei voti tarocchi dei fan spagnoli e brasiliani. La produzione correrà ai rip… - PaoloMauri78 : A #Londra scoppia uno scandalo perché il governo inglese ha inviato truppe in #ArabiaSaudita senza aver informato i… - Solo06762119 : @FBiasin Importante è che sia contro la Juve, così tutti sono contenti. Se un giorno vengono penalizzate Inter o Na… - KimjonggKai_ : @Kyungs8812 *scoppia a ridere per la sua reazione, dondolandosi per il colpetto ma tornando imperterrito a “intervi… -