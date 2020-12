Sci alpino, Alex Hofer sul podio nel gigante di Coppa Europa a Zinal. Giovanni Franzoni in top5! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giungono buone notizie per l’Italia dal gigante di Zinal (Svizzera), valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021, che si è concluso con due nostri portacolori nelle prime cinque posizioni e, soprattutto, con Alex Hofer di nuovo a podio in questa annata, questa volta nella piazza d’onore alle spalle del francese Cyprien Sarrazin. Il transalpino, secondo dopo la prima discesa, piazza il miglior tempo nella seconda e conclude con il tempo complessivo di 2:19.51, distanziando di appena 20 centesimi il nostro Alex Hofer che, a sua volta, ha fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova in 1:08.52. Ottima conferma per l’altoatesino dopo le avvisaglie già intraviste a Gurgl la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Giungono buone notizie per l’Italia daldi(Svizzera), valevole per ladi sci2020-2021, che si è concluso con due nostri portacolori nelle prime cinque posizioni e, soprattutto, condi nuovo ain questa annata, questa volta nella piazza d’onore alle spalle del francese Cyprien Sarrazin. Il trans, secondo dopo la prima discesa, piazza il miglior tempo nella seconda e conclude con il tempo complessivo di 2:19.51, distanziando di appena 20 centesimi il nostroche, a sua volta, ha fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova in 1:08.52. Ottima conferma per l’altoatesino dopo le avvisaglie già intraviste a Gurgl la ...

