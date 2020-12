Reggio Calabria | duplice omicidio a Calanna | marito e moglie uccisi a fucilate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una coppia è stata uccisa a, in provincia di. Le vittime sono Giuseppe Cotroneo, di 58 anni, e laFrancesca Musolino, di 51. Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che le vittime erano lontane dagli ambienti criminali della zona e non avevano frequentazioni compromettenti. Erano una coppia tranquilla che, oltre ad avere un impiego, lavorava la terra e, in questo periodo, era dedita alla raccolta delle olive. Non ci sono elementi, dunque, che possano far pensare a un episodio di ‘ndrangheta. Proprio per questo, il fascicolo è in mano alla procura ordinaria di, che ha delegato ai militari dell’Arma le indagini per accertare dinamica e movente del. Non si ...