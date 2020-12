R.E.M: il nuovo profumo di Ariana Grande (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ariana Grande, in rotazione con il suo nuovo Album, pubblicizza tramite il suo profilo la nuova fragranza. Ormai il sesto profumo della cantante, dai toni caldi e aromatici la incorona regina del pop dal gusto raffinato! Solo poche ore fa, la cantante Ariana Grande ha postato su Instagram una foto della sua sesta fragranza: R.E.M. Il nome, ovviamente non a caso, riprende il nome di una traccia dell’album precedente. La cantante Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020), in rotazione con il suoAlbum, pubblicizza tramite il suo profilo la nuova fragranza. Ormai il sestodella cantante, dai toni caldi e aromatici la incorona regina del pop dal gusto raffinato! Solo poche ore fa, la cantanteha postato su Instagram una foto della sua sesta fragranza: R.E.M. Il nome, ovviamente non a caso, riprende il nome di una traccia dell’album precedente. La cantante Articolo completo: dal blog SoloDonna

ChianiCris : @RaiTre @andreadelogu Andrea: sei una Grande Donna??!Complimenti??per il nuovo Programa e tutto il meglio a Te e Team… - alevarone : Ahhh ora sì sono di nuovo io! Potere della tinta e delle coccole verso se stessi. Peccato non so possa sentire il p… - larrryfanfic : “Stavolta è un vero addio?” quindi gli chiese, guardandolo dritto negli occhi. “È un ‘riprendila e imprimila di nu… - gagakasex : Ieri entro da Sephora con due miei amici, la commessa ci si avvicina per farci sentire un profumo e fa “questo è il… - ChiomentoGiulia : @cremino01 Nuovo profumo preferito?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo profumo R.E.M: il nuovo profumo di Ariana Grande SoloDonna R.E.M: il nuovo profumo di Ariana Grande

Ariana Grande, in rotazione con il suo nuovo Album, pubblicizza tramite il suo profilo la nuova fragranza. Ormai il sesto profumo della cantante, dai toni ...

Nuove offerte natalizie per le Yankee Candle su Amazon!

Sono tornate le offerte dedicate alle candele Yankee Candle in occasione del Natale, vieni a scoprire quali sono le fragranze in promozione!

Ariana Grande, in rotazione con il suo nuovo Album, pubblicizza tramite il suo profilo la nuova fragranza. Ormai il sesto profumo della cantante, dai toni ...Sono tornate le offerte dedicate alle candele Yankee Candle in occasione del Natale, vieni a scoprire quali sono le fragranze in promozione!