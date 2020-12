PlayStation 5 tornerà disponibile solo nel 2021 inoltrato?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo diversi rivenditori britannici come Argos e Smyths, ci sono ben poche speranze di ricevere altri stock di5 prima del. "Non avremo ulteriori stock per tutto il resto del 2020" si legge sul sito di Argos. "Abbiamo finito lo stock di PS5, ne aspettiamo altre per l'inizio del". Stessa solfa anche dal costumer care di Smyths, che aggiunge che ogni eventuale PS5 rimasta in stock è già allocata per accontentare entro il 18 dicembre i preorder ancora insoluti. Stesso discorso per altri retailer come ShopTo, Currys e Game, che hanno molti preorder ancora appesi e in teoria da sbrigare entro il 18. La situazione italiana appare simile, anche se non abbiamo nuove dichiarazioni in merito da parte della grande distribuzione del nostro Paese. Leggi altro...