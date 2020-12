“Miozzo chi?” Un uomo libero | esperto di gestione di disastri

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Verrebbe da chiedersi “Miozzo chi? e invece si tratta di uno degli infettivologi più noti del momento con responsabilità di altissimo valore professionale”. In effetti ha ragione la Senatrice Modena (Sen. Fiammetta Modena (FI): “chi c’è dietro le teorie criminalizzanti di Agostino Miozzo?” | Meridiana Notizie): Miozzo chi? Dal momento che io non sono uno degli infettivologi più noti del paese, anzi non sono affatto un infettivologo e aggiungo che nella mia carriera professionale solo per 4 anni ho fatto il medico, in Africa oltretutto.