Mes | Valentini Fi | ' Conte compia gesto di coraggio politico | dica no'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La differenza di significato tra i diversi Mes - Fondo salva Stati, salva banche e salva Covid, cioè quello sanitario - spiega anche la contraddizione che alcuni hanno voluto attribuire a Forza Italia, che tale appare solo a chi è superficiale o in malafede. Forza Italia è a favore del Mes sanitario ma è sempre stata contraria alla riforma degli altri due Mes, così come è venuta configurandosi nel corso degli anni. Su questa vicenda il centrodestra unito, con accenti diversi, rappresenta uno specchio quale si riflette impietosa la contraddizione delle forze di maggioranza. Quando è in gioco lo scranno le bandiere identitarie si ammainano e spesso principi diventano pretesti e i pretesti diventano principi". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Valentino Valentini, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione ...

rigetti questa riforma che sa di quell’Europa che tutti vogliamo lasciarci alle spalle e faccia come noi, si dimostri un vero europeo e voti no a questa riforma del Mes”, ha concluso Valentini.

"Il centrodestra unito" contro la riforma del Mes "è uno specchio che riflette le differenze nel campo politico opposto". Così il ...

