L’inviato delle Nazioni Unite contro la tortura chiede il rilascio immediato di Julian Assange

(Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)Con un appello senza precedenti il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Nils Melzer, ha chiesto alle autorità britanniche di liberare immediatamente Julian Assange dalla prigione di massima sicurezza in cui si trova. La prigione di Belmarsh dove è detenuto è oggi un focolaio di Covid-19 e quasi la metà dei suoi 160 detenuti è positiva alla malattia. Alcuni sono vicini alla cella di Assange che da tempo soffre di problemi respiratori. In alternativa Melzer chiede che sia messo agli arresti domiciliari per tutta la durata del processo di estradizione negli Stati Uniti dove è indagato sulla base dell'Espionage Act e rischia fino a 175 anni di carcere per accuse che dovrebbero già essere ...

