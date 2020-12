L’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un effetto perdurante della congiunzione astrale tra Giove e Plutone che, avvenuta il 12 novembre, significherebbe rivelazione di segreti inconfessabili. O, magari, il ritorno di Nettuno, il pianeta del caos e delle illusioni, al moto diretto e, dunque, alla realtà a partire dal 29 successivo. Come che sia e con buona pace della libellistica astrologica online, la fine di novembre e gli inizi di dicembre restano il periodo nero per i conservatori duri e puri dallamorale come József Szájer, George Rutler, Petras Gražulis. Periodo nero per chi, a parole, è paladino della famiglia tradizionale, dei valori cosiddetti non negoziabili di ratzingeriana memoria, dell’opposizione alla «deriva omosessualista»,pratica, invece, se ne infischia forse convinto, con senso di megalomane impunità, che quod licet Iovi, non licet bovi. Autoidentificandosi ...