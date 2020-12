Le feste segrete con le ragazze immagine che violano le restrizioni anti COVID (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cartabianca ieri sera ha parlato di come vengano organizzate, tramite passa parola, feste segrete con decine di partecipanti, in barba alle regole anti COVID. Laura Buonasera nel suo servizio intervista Martina, nome di fantasia per un’influencer di vent’anni che organizza feste, anche per Capodanno. La ragazza spiega che le gente non rispetta il DPCM e che lei stessa con i suoi amici si vede continuamente in raduni vietati, senza mascherina e senza aver mai fatto il test del tampone: “Giurò che non ho mai tossito da quando c’è questo virus, se ero asintomatica dopo aver baciato qualcuno ed aver fatto festa tante volte da maggio credo che i miei amici se lo beccavano tutti. No, questo non è successo, quindi…” Le nuove restrizioni imposte dal governo riusciranno a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cartabianca ieri sera ha parlato di come vengano organizzate, tramite passa parola,con decine di partecip, in barba alle regole. Laura Buonasera nel suo servizio intervista Martina, nome di fantasia per un’influencer di vent’anni che organizza, anche per Capodanno. La ragazza spiega che le gente non rispetta il DPCM e che lei stessa con i suoi amici si vede continuamente in raduni vietati, senza mascherina e senza aver mai fatto il test del tampone: “Giurò che non ho mai tossito da quando c’è questo virus, se ero asintomatica dopo aver baciato qualcuno ed aver fatto festa tante volte da maggio credo che i miei amici se lo beccavano tutti. No, questo non è successo, quindi…” Le nuoveimposte dal governo riusciranno a ...

RaiTre : RT @Cartabiancarai3: Le nuove restrizioni imposte dal governo riusciranno a fermare feste e assembramenti per Natale e Capodanno? Influence… - Cartabiancarai3 : Le nuove restrizioni imposte dal governo riusciranno a fermare feste e assembramenti per Natale e Capodanno? Influe… - EMMA96743554 : SIII E COME SI DROGANO CON LE FESTE SEGRETE CHE BALLANO PURE POI VANNO A NANNA CON L'OSSIGENO IL PIÙ GRANDE ??????????????… - Pattycacuz : RT @TerreImpervie: Già leggo articoli sui giornali nazionali dove parlano di 'feste segrete organizzate nelle case degli italiani per Natal… - dayflyer : RT @TerreImpervie: Già leggo articoli sui giornali nazionali dove parlano di 'feste segrete organizzate nelle case degli italiani per Natal… -

Ultime Notizie dalla rete : feste segrete Le feste segrete con le ragazze immagine che violano le restrizioni anti COVID next Vacanze natalizie e contingentamento: qual è il segreto per restare attive?

Vacanze natalizie e contingentamento: spostamenti ridotti e le palestre chiuse. Come smaltire pranzi e cene rimanendo al sicuro ...

Il segreto anticipazioni: chi è il vero padre di Adolfo?

Come avrete già visto in questi due giorni dal sapore natalizio, con l’arrivo del film di Natale su Canale 5, le puntate de Il segreto hanno avuto una durata più breve. E sarà così anche nelle prossim ...

Vacanze natalizie e contingentamento: spostamenti ridotti e le palestre chiuse. Come smaltire pranzi e cene rimanendo al sicuro ...Come avrete già visto in questi due giorni dal sapore natalizio, con l’arrivo del film di Natale su Canale 5, le puntate de Il segreto hanno avuto una durata più breve. E sarà così anche nelle prossim ...