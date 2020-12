Lady Gaga in Gucci con Jeremy Irons | Ridley Scott prepara un cast stellare

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)in, il nuovo film dial quale prenderà parte anche. Il ruolo di Rodolfoavrebbe dovuto essere ricoperto da Robert De Niro, ma saràa vestire i panni del padre del celebre stilista assassinato a Milano nel 1995. Si tratta anche di un grande ritorno sul grande schermo, per, che aveva lasciato da parte i ruoli cinematografici per dedicarsi alle esperienze televisive per le quali ha ottenuto una nomination agli Emmy per Watchmen. Attualmente, è impegnato sul set della serie tv Munich. Per la trasposizione cinematografica del delittoha voluto quindi puntare su ...