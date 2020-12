La seconda vita delle mascherine nelle miniature di Tatsuya Tanaka

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) C’è chi, durante la prima ondata di pandemia, ha sfornato il pane, chi ha praticato yoga e pilates incollato a Zoom e chi ha allenato la mente con le parole crociate. Poi, c’è lui:, artista e fotografo giapponese che non ha smesso di dedicarsi ai suoi mini calendari, rivisitazioni di scene diquotidiana con oggetti simbolo del covid-19. In realtà, le sue interpretazioni nascono nel 2011: su Instagram inizia a postare fotografie in cui la personale collezione di pupazzi di diorama rivive in ambientazioni fai-da-te con l’unico scopo di paragonare una cosa a un’altra. Nessuna didascalia, devono parlare soltanto le immagini. E i gesti,bambole e dello stesso, che in nove anni dal primo scatto non ha ancora esaurito l’estro creativo. Un successo. Il ...