Inter-Shakhtar Donetsk | Castro | “Partita difensiva? Vi spiego il nostro stile di gioco C’è un segreto per fermare i nerazzurri”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Utilizzato la strategia perfetta per bloccare l'in mezzo al campo.VIDEO0-0, addio Champions e niente Europa League: le facce della delusione dei nerazzurri, Conte furioso: “Incredibile non aver segnato nemmeno un gol. Ho un piano B, ma oggi…” Così Luis, allenatore dellovenuto al termine della sfida di Champions League contro l'. Il tecnico portoghese ha voluto dire la sua in seguito al pareggio per 0-0 che consente alla compagine ucraina di accedere alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, al contrario invece dei nerazzurri che escono così da tutte le competizioni europee. Ecco le parole di ...

MILANO – Serata amarissima per l’Inter, che a San Siro non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk e dice addio alla Champions League ai gironi per il secondo anno consecutivo. Neanche il ...MILANO – “La squadra ha messo tutto, ma ha dell’incredibile che non siamo riusciti a fare un gol in 180 minuti contro lo Shakhtar. C’è molto rammarico e delusione, ma non mi sento di dire che c’è stat ...

LIVE: Inter-Shakhtar: le probabili formazioni e dove ...

L'Inter è imbattuta nei quattro precedenti incontri con lo Shakhtar Donetsk: 2vittorie e 2 pareggi, incluse le partite di qualificazione ai gironi), subendo appena una rete nel parziale e tenendo ...

Inter fuori dalla Champions e ultima nel girone: 0-0 ...

Inter 0-0 con lo Shakhtar, è fuori dall'Europa

