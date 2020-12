Inter, brutte notizie da Vidal: a rischio anche per il match contro il Napoli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Arturo Vidal rischia di saltare diverse partite Oltre a non essere disponibile per l’importantissimo match di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, Arturo Vidal rischia di saltare anche la partita di Cagliari mentre c’è qualche spiragli di rivederlo con il Napoli. “Gli accertamenti effettuati ieri dal cileno, infatti, hanno confermato quello che si sapeva già, ovvero che, contro il Bologna, “Re Artù” ha rimediato un «risentimento muscolare ai flessori della coscia destra». Starà fuori stasera e anche domenica a Cagliari, nella speranza di essere a disposizione mercoledì prossimo contro il Napoli, altrimenti si slitterà allo Spezia”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Arturorischia di saltare diverse partite Oltre a non essere disponibile per l’importantissimodi questa seralo Shakhtar Donetsk, Arturorischia di saltarela partita di Cagliari mentre c’è qualche spiragli di rivederlo con il. “Gli accertamenti effettuati ieri dal cileno, infatti, hanno confermato quello che si sapeva già, ovvero che,il Bologna, “Re Artù” ha rimediato un «risentimento muscolare ai flessori della coscia destra». Starà fuori stasera edomenica a Cagliari, nella speranza di essere a disposizione mercoledì prossimoil, altrimenti si slitterà allo Spezia”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da ...

