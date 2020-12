Il figlio di Joe Biden "indagato per questioni fiscali" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hunter Biden, il figlio del presidente eletto, è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Lo ha reso noto lui stesso, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hunter, ildel presidente eletto, èperin Delaware, dove risiede. Lo ha reso noto lui stesso, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza.

Hunter Biden, il figlio del presidente eletto, è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Lo ha reso noto lui stesso, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza.

Hunter Biden, il figlio del presidente eletto, è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Lo ha reso noto lui stesso, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza.