GREY’S ANATOMY 17 anticipazioni | ancora un ospite specialissimo!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)17 non smette di stupire i suoi fan! E così, dopo il ritorno a sorpresa di Derek Shepherd, il medical drama di Shonda Rhimes nel quarto episodio trasmesso in America lo scorso 3 dicembre ha ritrovato un altro volto storico e super amato dai fan: si tratta di T.R. Knight, indimenticato interprete dello stagista George O’Malley, co-protagonista delle prime cinque stagioni fino alla sua tragica morte. Leggi anche: Una Vita: LOLITA sceglie un nome assurdo per suo figlio, ecco quale Come accade con McDreamy, anche O’Malley è apparso nel sogno di Meredith Grey, nel quale la donna si trova mentre combatte contro il Covid-19. Proprio durante il finale di You’ll never walk alone, Meredith, ormai quasi sempre priva di conoscenza, si trova sempre sulla spiaggia immaginaria dove incontra il suo amato Derek, quando ...