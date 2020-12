Grande Fratello Vip a Capodanno: Federica Panicucci delusa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Capodanno di Canale 5 quest’anno non sarà affidato a Federica Panicucci ed al suo classico Capodanno in Musica, dato che Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere quella trasmissione ed affidare la serata ad Alfonso Signorini, che intratterrà il pubblico con uno speciale del Grande Fratello Vip. Una decisione presa sia per abbattere i costi, sia per questioni di sicurezza dato che la pandemia è tutt’altro che sconfitta. La sospensione di Capodanno in Musica non sarebbe stata presa con leggerezza da Federica Panicucci che – stando a quanto scritto da Dagospia – avrebbe reagito male. “Federica Panicucci avrebbe dovuto condurre ancora una volta il Capodanno in Musica di Canale 5, ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildi Canale 5 quest’anno non sarà affidato aed al suo classicoin Musica, dato che Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere quella trasmissione ed affidare la serata ad Alfonso Signorini, che intratterrà il pubblico con uno speciale delVip. Una decisione presa sia per abbattere i costi, sia per questioni di sicurezza dato che la pandemia è tutt’altro che sconfitta. La sospensione diin Musica non sarebbe stata presa con leggerezza dache – stando a quanto scritto da Dagospia – avrebbe reagito male. “avrebbe dovuto condurre ancora una volta ilin Musica di Canale 5, ...

