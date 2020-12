Dal coronavirus al pane fatto in casa, le parole più cercate su Google nel 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=rokGy0huYEA “Perché si chiama coronavirus?“, “perché l’Australia brucia?“, “perché gli afroamericani protestano?“, ma anche “come si fa il pane?“: nel 2020 tutti noi abbiamo nutrito mille dubbi e interrogativi su un mondo che affrontava le incertezze causate dalla pandemia ma anche da numerosi altri crisi ambientali, sociali ed economiche. E come al solito ci siamo rivolti a Google per cercare le risposte. Non a caso le parole più cercate sul motore di ricerca negli scorsi dodici mesi sono legate ai vari cambiamenti che ci hanno attraversato: al primo posto ovviamente c’è “coronavirus”, seguito da “elezioni Usa” e dai vari vocaboli legati all’emergenza e alla didattica a distanza (“classroom“, “Weschool”, “nuovo Dpcm“). Nella classifica ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=rokGy0huYEA “Perché si chiama?“, “perché l’Australia brucia?“, “perché gli afroamericani protestano?“, ma anche “come si fa il?“: neltutti noi abbiamo nutrito mille dubbi e interrogativi su un mondo che affrontava le incertezze causate dalla pandemia ma anche da numerosi altri crisi ambientali, sociali ed economiche. E come al solito ci siamo rivolti aper cercare le risposte. Non a caso lepiùsul motore di ricerca negli scorsi dodici mesi sono legate ai vari cambiamenti che ci hanno attraversato: al primo posto ovviamente c’è “”, seguito da “elezioni Usa” e dai vari vocaboli legati all’emergenza e alla didattica a distanza (“classroom“, “Weschool”, “nuovo Dpcm“). Nella classifica ...

sole24ore : Coronavirus, la Svizzera dal 10 dicembre ferma i treni verso l'Italia - RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - ricpuglisi : Come mai il presidente @GiuseppeConteIT ha deciso di non farsi intervistare dal @nytimes intorno a quanto successo… - rckeuf939593921 : L'istituto di previdenza non renderà pubblici i nomi degli oltre duemila tra parlamentari e amministratori locali c… - larenait : I dati sulla mortalità in provincia di #Verona influenzati dal #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Dal coronavirus Ci potremo proteggere dal coronavirus con uno spray nasale? Wired.it Dal coronavirus al pane fatto in casa, le parole più cercate su Google nel 2020

A dominare le ricerche su Google sono state la pandemia da coronavirus e i tutorial durante la quarantena, ma anche eventi come le presidenziali Usa e il festival di Sanremo ...

Omicidio Willy, arrestati per droga i fratelli Bianchi: "recupero crediti" del gruppo di spacciatori

Omicidio Willy, arrestati per droga i fratelli Marco e Gabriele Bianchi L'operazione, scattata all'alba questa mattina, coinvolge sei persone. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi erano già in carcere ...

A dominare le ricerche su Google sono state la pandemia da coronavirus e i tutorial durante la quarantena, ma anche eventi come le presidenziali Usa e il festival di Sanremo ...Omicidio Willy, arrestati per droga i fratelli Marco e Gabriele Bianchi L'operazione, scattata all'alba questa mattina, coinvolge sei persone. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi erano già in carcere ...