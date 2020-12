CSKA Sofia-Roma, Fonseca: “Adesso l’Europa League diventa una mini Champions. Pellegrini e i tifosi? Dico la mia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Roma sarà impegnata in quel di Sofia nell'ultima giornata di Europa League.PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a WeboI giallorossi già qualificati ai sedicesimi di finale da primi del girone giocheranno l'ultima gara del raggruppamento contro i bulgari, un match davvero senza importanza da entrambe le parti. Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Napoli-Real Sociedad, Gattuso e il rinnovo: “Fatevi i ca**i vostri. Psg-Basaksehir? Vi Dico la mia”"Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lasarà impegnata in quel dinell'ultima giornata di Europa.PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a WeboI giallorossi già qualificati ai sedicesimi di finale da primi del girone giocheranno l'ultima gara del raggruppamento contro i bulgari, un match davvero senza importanza da entrambe le parti. Il tecnico portoghese della, Paulo, intervenuto ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Napoli-Real Sociedad, Gattuso e il rinnovo: “Fatevi i ca**i vostri. Psg-Basaksehir? Vila"Sono molto soddisfatto di quanto fatto finora. Non abbiamo finito: è vero che abbiamo il primo posto, ma scendiamo in campo per vincere. Dopo la fase a gruppi ci saranno in gara squadre ...

