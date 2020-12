Covid, Stefano muore a 60 anni: dolore per la scomparsa del medico del Loreto Mare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrande dolore nell’Asl Napoli 1 per la scomparsa di Stefano Simpatico, 60 anni, noto medico dell’Ospedale Loreto Mare morto di Covid. “Oggi all’alba si è spenta la vita di un medico molto conosciuto e stimato, sia da tutto il personale dell’Ospedale Loreto Mare che dal Rione Case Nuove – si legge in una nota – Lui ha sempre avuto per principio e professionalità, una forte disponibilità per gli abitanti del Rione, come asseriscono i fondatori del comitato case nuove per il ripristino Loreto Lare, Giuseppe Marzano e Luigi Cuccaro, gli fa eco dall’Ospedale Sgb Mariastella che lo ha conosciuto e stimato per la sua umiltà verso i pazienti”. “Beffardo il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrandenell’Asl Napoli 1 per ladiSimpatico, 60, notodell’Ospedalemorto di. “Oggi all’alba si è spenta la vita di unmolto conosciuto e stimato, sia da tutto il personale dell’Ospedaleche dal Rione Case Nuove – si legge in una nota – Lui ha sempre avuto per principio e professionalità, una forte disponibilità per gli abitanti del Rione, come asseriscono i fondatori del comitato case nuove per il ripristinoLare, Giuseppe Marzano e Luigi Cuccaro, gli fa eco dall’Ospedale Sgb Mariastella che lo ha conosciuto e stimato per la sua umiltà verso i pazienti”. “Beffardo il ...

