Covid, a Milano già a novembre 2019: studio su bimbo di 4 anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Quattro anni, sintomi come la tosse già dal 21 novembre, nessun precedente di viaggio segnalato. Sono le caratteristiche di quello che si configurerebbe come il nuovo paziente 1 d'Italia, secondo lo studio dell'università Statale di Milano pubblicato sulla rivista 'Emerging Infectious Diseases'. Mattia, il 38enne primo caso di Covid-19 sul suolo tricolore, diagnosticato a Codogno il 20 febbraio 2020, arriva - secondo la ricostruzione degli scienziati del Laboratorio di sorveglianza sul morbillo dell'ateneo meneghino - circa 3 mesi dopo. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI 'Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni) dell'ateneo meneghino firma il lavoro e Gian Vincenzo ...

