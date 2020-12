Coltescu non ci sta: «Chi mi conosce sa che non sono razzista» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sebastian Coltescu, il quarto uomo finito nella bufera in PSG-Basaksehir, rompe il silenzio e parla dopo le accuse di razzismo. Le sue parole Sebastian Coltescu è finito nella bufera dopo le accuse di razzismo mosse nei suoi confronti da Pierre Webo, vice allenatore del Basaksehir. La gara è stata sospesa, con i calciatori della squadra turca e del Psg che hanno abbandonato il campo. Ecco le parole di Coltescu rilasciate all’ANSA. «Sto solo cercando di stare calmo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sebastian, il quarto uomo finito nella bufera in PSG-Basaksehir, rompe il silenzio e parla dopo le accuse di razzismo. Le sue parole Sebastianè finito nella bufera dopo le accuse di razzismo mosse nei suoi confronti da Pierre Webo, vice allenatore del Basaksehir. La gara è stata sospesa, con i calciatori della squadra turca e del Psg che hanno abbandonato il campo. Ecco le parole dirilasciate all’ANSA. «Sto solo cercando di stare calmo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi misa che non». Leggi su Calcionews24.com

