Brutta sorpresa sul processore Samsung Galaxy S21 in Europa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stabilito che potrebbe essere presentato l’11 gennaio al CES 2021 di Las Vegas, il Samsung Galaxy S21 continua a far parlare di sé, questa volta in merito al processore che lo alimenterà a seconda dei mercati di destinazione. Come riportato da ‘SamMobile‘, i prossimi top di gamma del colosso di Seul saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 888, almeno in alcuni mercati. C’era chi ci sperava: lo Snapdragon 888 solo in USA e Corea del Sud Il modello ‘SM-G991U‘ (quello destinato agli Stati Uniti) ha ricevuto ieri la certificazione FCC, e dai documenti è emerso il device utilizzerà l’ultimo chipset di casa Qualcomm. Lo stesso dovrebbe accadere in Corea del Sud, mentre per tutti quanti gli altri si punterà sul processore Exynos 2100 (compresa la versione europea che arriverà anche in Italia, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stabilito che potrebbe essere presentato l’11 gennaio al CES 2021 di Las Vegas, ilS21 continua a far parlare di sé, questa volta in merito alche lo alimenterà a seconda dei mercati di destinazione. Come riportato da ‘SamMobile‘, i prossimi top di gamma del colosso di Seul saranno equipaggiati con ilSnapdragon 888, almeno in alcuni mercati. C’era chi ci sperava: lo Snapdragon 888 solo in USA e Corea del Sud Il modello ‘SM-G991U‘ (quello destinato agli Stati Uniti) ha ricevuto ieri la certificazione FCC, e dai documenti è emerso il device utilizzerà l’ultimo chipset di casa Qualcomm. Lo stesso dovrebbe accadere in Corea del Sud, mentre per tutti quanti gli altri si punterà sulExynos 2100 (compresa la versione europea che arriverà anche in Italia, ...

infoitcultura : Alessandro Borghese indagato per quella brutta storia di fatture false: gli sviluppi a sorpresa dell’ind - marisavillani : RT @GeMa7799: 'Non abbiamo tutti i contanti'. Ed è caos...Salento In alcuni uffici postali manca la liquidità e viene pagato solo un accont… - DocenteCarla : RT @MorganilRamingo: @DocenteCarla Loro pensano di si,ma avranno una brutta sorpresa... - MorganilRamingo : @DocenteCarla Loro pensano di si,ma avranno una brutta sorpresa... - aleorru69 : @Ryos_27 @ntrovola_tonze @Corriere Nessuna sorpresa. Solo il vaccino mettera' fine a questa brutta storia. -

Ultime Notizie dalla rete : Brutta sorpresa Brutta sorpresa sul processore Samsung Galaxy S21 in Europa OptiMagazine I ladri al Mupin – Museo Piemontese dell’Informatica

Una brutta sorpresa dopo il weekend per il Mupin e per tutte le diverse realtà che hanno sede nella struttura in Via Reiss Romoli da poco diventata Piazza Riccardo Valla. Dei ladri o anche solo dei te ...

Solito flop "digitale". Il Cashback è partito ma l'app IO va subito in tilt

Ancora problemi per il Programma Cashback nel giorno del suo avvio, oggi martedì 8 dicembre , festa dell'Immacolata e avvio ...

Una brutta sorpresa dopo il weekend per il Mupin e per tutte le diverse realtà che hanno sede nella struttura in Via Reiss Romoli da poco diventata Piazza Riccardo Valla. Dei ladri o anche solo dei te ...Ancora problemi per il Programma Cashback nel giorno del suo avvio, oggi martedì 8 dicembre , festa dell'Immacolata e avvio ...