Bassetti stronca Conte: "Alla Sanità solo briciole. Allora non hai capito nulla…" (Video) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dire scettico è dire poco. L'infettivologo Matteo Bassetti Contesta apertamente la bozza di distribuzione dei fondi del Recovery plan. Alla Sanità vanno le briciole, dice chiaro e tondo a L'Aria che tira", ospite di Myrta Merlino. solo il 4,6% dei 196 miliardi previsti dall'Europa per l'Italia, ovvero circa 9 miliardi, andranno al settore che ne ha bisogno come il pane. Non bastano e spiega perché. Bassetti: "Mi aspettavo 100 mld alla Sanità" "La Sanità va completamente ripensata, i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri Paesi. Dobbiamo guardare ciò che è accaduto e non dire solo che siamo bravi e belli", spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "La componente sanitaria ...

Bassetti: “Mi aspettavo 100 mld alla Sanità” “La sanità va completamente ripensata, i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri Paesi.Dobbiamo guardare ciò che è accaduto e non dire solo che siamo bravi e belli”, spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

