Barcellona-Juventus 0-3, Pirlo: "Ho visto CR7 anche in difesa" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impresa centrata per la Juve nell'ultima gara del Gruppo G di Champions League. Al Camp Nou la squadra di Pirlo travolge 3-0 il Barcellona e chiude il girone al primo posto davanti proprio ai blaugrana grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Gara perfetta per i bianconeri, che aprono le danze con un rigore di CR7 (13') e poi arrotondano il risultato con McKennie (20') e ancora con Ronaldo dal dischetto (52').Andrea Pirlo è molto soddisfatto della prestazione e del passaggio agli ottavi da primo nel girone. "Vincere così era importante per noi e per il nostro cammino - ha spiegato il tecnico della Juve -. Dovevamo continuare il secondo tempo dell'altra sera nel derby e quando si entra in campo con questa determinazione i valori in campo si vedono". "CR7 anche in difesa? Ci tenevamo tutti a fare una grande ...

