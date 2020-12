Arrestato scienziato russo: passava informazioni segrete all’Occidente (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo scorso 3 dicembre, secondo quanto riferisce la Tass, Il tribunale distrettuale Lefortovo di Mosca ha fatto arrestare lo scienziato russo Anatoly Gubanov con l’accusa di alto tradimento. Gubanov, di 63 anni, lavora al Central Aerohydrodynamic Institute (TsAgi) di Zhukovsky (Mosca) sin dal 1979 e dirige una delle sezioni del Nio-2 (il dipartimento dell’aerodinamica degli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo scorso 3 dicembre, secondo quanto riferisce la Tass, Il tribunale distrettuale Lefortovo di Mosca ha fatto arrestare loAnatoly Gubanov con l’accusa di alto tradimento. Gubanov, di 63 anni, lavora al Central Aerohydrodynamic Institute (TsAgi) di Zhukovsky (Mosca) sin dal 1979 e dirige una delle sezioni del Nio-2 (il dipartimento dell’aerodinamica degli InsideOver.

QAin51404808 : RT @bisagnino: NEW YORK 1996, Dal premio Nobel alla galera per pedofilia: così potrebbe intitolarsi la biografia dell' insigne scienziato D… - bisagnino : NEW YORK 1996, Dal premio Nobel alla galera per pedofilia: così potrebbe intitolarsi la biografia dell' insigne sci… -