ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, meglio ma intensive sopra 34% (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CAGLIARI, 09 DIC - Curva dei contagi stabile in Sardegna e pressione sugli ospedali in calo, anche se l'isola rimane sopra la soglia critica per le intensive. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CAGLIARI, 09 DIC - Curva dei contagi stabile ine pressione sugli ospedali in calo, anche se l'isola rimanela soglia critica per le. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia ...

AnsaCalabria : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: Calabria, diminuiscono morti e contagi. Decessi passano da 7 a 6, nuovi positivi da 155 a 139… - AnsaValledAosta : COVID, il punto in Valle d'Aosta. Impennata di pazienti in terapia intensiva, + quattro in 24 ore #ANSA - Ansa_Fvg : >ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, cresce percentuale nuovi casi. No a chiusura rianimazione Gorizia. Riccardi, solo specul… - CorriereQ : ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, meglio ma intensive sopra 34% - CorriereQ : >ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, cresce percentuale nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, meglio ma intensive sopra 34% Agenzia ANSA Brexit: Conte, stasera previsto nuovo aggiornamento negoziale

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ai temi all'esame di questo Consiglio europeo si potrebbe aggiungere quello della relazione futura tra Unione Europea e Regno Unito, a seguito degli ultimi sviluppi negoziali ...

>ANSA-IL-PUNTO/ COVID, morti in Vda sfiorano quota 350

Sono 343 le vittime del Covid in Valle d'Aosta, 146 nella scorsa primavera e 197 in autunno. Numeri che non lasciano spazi a interpretazioni sulla violenza con cui il virus si è abbattuto sulla region ...

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Ai temi all'esame di questo Consiglio europeo si potrebbe aggiungere quello della relazione futura tra Unione Europea e Regno Unito, a seguito degli ultimi sviluppi negoziali ...Sono 343 le vittime del Covid in Valle d'Aosta, 146 nella scorsa primavera e 197 in autunno. Numeri che non lasciano spazi a interpretazioni sulla violenza con cui il virus si è abbattuto sulla region ...