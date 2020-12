Ambra Angiolini | tutto si di lei – età | figli | compagno – FOTO

Leggi su giornal

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)nasce a Roma il 22 aprile 1977, ha dunque 43 anni ed è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante molto nota al pubblico. GLI ESORDIdebutta a soli 15 anni nel programma Bulli e Pupe e nella stagione 1992/1993 debutta nel programma Non è la Rai, e diventa la ragazza prodigio di Gianni Boncompagni. In questo programma riesce fin da subito a farsi apprezzare per la spigliatezza e così in breve tempo diventa una delle ragazze più note del programma. Il grande pubblico inizia a conoscerla e la apprezza non solo per la bellezza ma anche per le sue spiccate doti canore. Da questo momento la carriera didecolla. Inizia per laanche la carriera di cantante e difatti nel 1995 partecipa al Festivalbar. Nello stesso anno fa anche il suo debutto da attrice, è ...