Zalando | Ritter lascia per stare con la famiglia

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) A due anni dalla scadenza del suo mandato Rubin, uno dei tre co-amministratori delegati di, ha preso la decisone dire la società “per dedicarsi allae agevolare la carriera di sua moglie”., 38 anni ed in carica dal 2010, ha contribuito a trasformare una piccola start-up in uno dei rivenditori di moda online più famosi al mondo.vanta 14mila dipendenti e un utile di quasi 100 milioni di euro registrato nel 2019. Il suo fatturato è in crescita nel terzo trimestre del 2020 del 21,6%. Dice: “Sento che è tempo di dare alla mia vita una nuova direzione. Voglio dedicare più tempo alla crescita della mia”. Poi ha aggiunto: “Mia moglie, Cristina Stenbeck, ed io abbiamo convenuto che ...