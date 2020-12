Veronica Lario: un fascino a “lunga scadenza”, dagli anni d’oro ad oggi (Di martedì 8 dicembre 2020) Un excursus sulla bellezza dell’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario: dalla magia degli anni ’90 ad oggi. La bellezza dell’attrice italiana Miriam Raffaella Bartolin, conosciuta per il matrimonio con Silvio Berlusconi e con lo psudonimo di Veronica Lario, sembra protrarsi nel tempo. L’attrice è nata sotto il segno del cancro, a Bologna L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) Un excursus sulla bellezza dell’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi,: dalla magia degli’90 ad. La bellezza dell’attrice italiana Miriam Raffaella Bartolin, conosciuta per il matrimonio con Silvio Berlusconi e con lo psudonimo di, sembra protrarsi nel tempo. L’attrice è nata sotto il segno del cancro, a Bologna L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Era stupenda negli anni ’90 oggi Veronica Lario è così: eccola a 64 anni [FOTO] - #stupenda #negli #Veronica… - Vin_Spinola : @GenCar5 @NickRub @ilfoglio_it @RadioRadicale No, prima campava con i soldi che ci buttava Veronica Lario, adesso c… - ItaloBalbo11 : @LucioMalan On. Malan ''Nihil sub sole novum''....successe già con Veronica Lario ! I compagnucci della parrocchiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Lario Veronica Lario: un fascino a “lunga scadenza”, dagli anni d’oro ad oggi Yeslife Vi ricordate Veronica Lario 30 anni fa? A 64 anni la metamorfosi imprevedibile

Era una donna bellissima negli anni '90 ma oggi conserva ancora il suo splendore? Ecco com'è ora Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi.

Gli anni Duemila della Prima della Scala: il trasloco agli Arcimboldi, la Loren superstar e la fine dell'era Muti

Dopo l'anno verdiano la Scala si trasferisce al Teatro degli Arcimboldi. Il ritorno al Piermarini nel 2004 è nel segno di Salieri con l'opera che inaugurò il teatro nel 1778: L'Europa riconosciuta, co ...

Era una donna bellissima negli anni '90 ma oggi conserva ancora il suo splendore? Ecco com'è ora Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi.Dopo l'anno verdiano la Scala si trasferisce al Teatro degli Arcimboldi. Il ritorno al Piermarini nel 2004 è nel segno di Salieri con l'opera che inaugurò il teatro nel 1778: L'Europa riconosciuta, co ...