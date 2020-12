Vaccino Covid si parte | in Gran Bretagna prima dose a una donna 90enne

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiama Margaret Keenan, vive in Irlanda del Nord e fra poco compirà 91 anni. È la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech per il Covid. Alle 6 e 31 di martedì 8 dicembre ha ricevuto prima dose del vaccino. Così è partita la vaccinazione di massa nel Regno Unito.

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Corriere : ?? Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer - giacomozuliane : RT @chetempochefa: “Mi sento una privilegiata” Margaret Keenan, una donna novantenne dell’Irlanda del Nord, è la prima persona al mondo a… - cristiana_viola : RT @AndreaRomano9: Noi amiamo la Signora Keenan (e pazienza se in UK partono qualche settimana prima di noi: qui Sandro Modeo spiega bene i… -

Il vaccino al coronavirus su base volontaria? Mica tanto. Lucia Annunziata , durante Mezz'ora in più, si lascia andare a un'uscita ...Grande incertezza regna sull'Europa travolta dall'epidemia. Seconda ondata che non rallenta come dovrebbe, terza ondata che minaccia di essere ancora più devastante: cosa fare, ...