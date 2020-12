Uomini e Donne Anticipazioni: Davide diviso tra due fuochi (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelle Anticipazioni di Uomini e Donne trova ampio spazio la vicenda di Davide che si trova a gestire una situazione assai complicata dove risulta davvero difficile prendere una decisione esaustiva. Ebbene il giovane sarebbe diviso tra due fuochi dato che al momento si trova bene sia con Beatrice che con Chiara. Davide ammetterà di trovarsi in una situazione assai delicata dato che gli è capitato di essere attratto da entrambe le sue corteggiatrici. Egli confessa di aver trovato con entrambe la giusta complicità. Di conseguenza per lui è davvero difficile scegliere quale sia quella giusta. Nello specifico Beatrice ha cercato di forzare i tempi. Così in una esterna molto particolare arriverà a dirgli di amarlo. Belle parole impreziosite da una suggestiva atmosfera ... Leggi su anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) Nelleditrova ampio spazio la vicenda diche si trova a gestire una situazione assai complicata dove risulta davvero difficile prendere una decisione esaustiva. Ebbene il giovane sarebbetra duedato che al momento si trova bene sia con Beatrice che con Chiara.ammetterà di trovarsi in una situazione assai delicata dato che gli è capitato di essere attratto da entrambe le sue corteggiatrici. Egli confessa di aver trovato con entrambe la giusta complicità. Di conseguenza per lui è davvero difficile scegliere quale sia quella giusta. Nello specifico Beatrice ha cercato di forzare i tempi. Così in una esterna molto particolare arriverà a dirgli di amarlo. Belle parole impreziosite da una suggestiva atmosfera ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, Tinì Cansino rompe il silenzio e spiega come mai non parla spesso Trendit Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 50 persone denunciate

Più di 350mila euro versati dallo Stato per il reddito di cittadinanza sono per lo più finiti nelle tasche dei clan della Piana di Gioia Tauro. Altri 21mila erogati per i buoni spesa nei mesi del prim ...

Le donne scelgono la finanza green

Diversi studi concordano sul fatto che “l’investitore etico” è più spesso di sesso femminile: “prevalgono scelte ...

